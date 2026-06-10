ಒಟಿಪಿ ಕೊಟ್ರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಆಕ್ರೋಶ

<p>ಗುರುಮಠಕಲ್: ‘ನಾವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಒಟಿಪಿ ಕೂಡಾ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಟಿಪಿ ತೊಗಂಡೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲಾ?’ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಎಲ್ಹೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಎಚ್ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಒಟಿಪಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನದ ನಂತರದ ಡೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತಿರಿ. ಕೊಟ್ಟ ಡೇಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತಿರಿ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಒಟಿಪಿ ತೊಗಂಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಾಳೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡುವುದಾಗಿ’ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-30-1826662724</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>