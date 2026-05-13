‘ಬಡವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ನೀಡಿ’

<p>ಗುರುಮಠಕಲ್: ‘ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನರು ಮುಗ್ಧರು ಮತ್ತು ಬಡವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಜನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರಿ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯ ಡಿಸಿಡಿಸಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಒ ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಭಾಗದಿಂದ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬಡವರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲು 5 ಘಟಕಗಳ ಒಳಗೊಂಡ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋರಿದ್ದೆ. ಸದ್ಯ ಎರಡು ಘಟಕಗಳು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು, ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈಗಾಗಲೇ ಯಾದಗಿರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಭಾಗದವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೇ ಕಳುಹಿಸಿ. ಜತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡಿ’ ಎಂದು ಡಯಲಿಸಿಸ್ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಕಾರಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧಿಸಿ: ಈಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವರದಿಯನ್ವಯ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು ಆತಂಕದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಕಾರಕವಾದ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ವೈದ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕುಂದುಕೊರತೆಯ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗಂಟಿ, ಟಿಎಚ್ಒ ಡಾ. ಹಣಮಂತರೆಡ್ಡಿ, ಪುರಸಭೆ ಸಿಒ ಶರಣಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ, ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಮಹೇಶ ಸಜ್ಜನ, ಡಾ.ನೀಲಾಂಬಿಕಾ, ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಶಶಿಕಿರಣ ಹಜಾರೆ, ಮುಖಂಡರಾದ ಶರಣು ಆವಂಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ ನಿರೇಟಿ, ಬಸಣ್ಣ ದೇವರಳ್ಳಿ, ಭೀಮಶಪ್ಪ ಗುಡಿಸೆ, ಆಶನ್ನ ಬುದ್ಧ, ಗುರುನಾಥ ತಲಾರಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಲಿಕ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿಎಚ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 50 ಹಾಸಿಗೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-30-619510865</p>