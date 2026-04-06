ಗುರುಮಠಕಲ್‌ | ಸ್ಟೀಲ್‌ ತಡೆಗೋಡೆಗೆ ಬಸ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ: ನಾಲ್ಕು ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯ

<p><strong>ಗುರುಮಠಕಲ್</strong>: ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಸ್ಟೀಲ್ ತಡೆಗೋಡೆಗೆ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಒಬ್ಬರ ಬಲಗಾಲು ತುಂಡಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾದ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಜರುಗಿದೆ.</p>.<p>ಯದ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಬುರ್ರಾ ಅವರ ಬಲಗಾಲು ತುಂಡಾಗಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಣದ ಮಂಜುನಾಥ ನಾರಾಯಣ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಖಲೀಮೋದ್ಧೀನ್, ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿಷ್ಟಾಪುರದ ಬಂದೆಪ್ಪೆ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುರುಮಠಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಘಟನೆ ವಿವರ: ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ ಭಾನುವಾರ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ವೇಳೆ ಹತ್ತಿರದ ಬೋರಬಂಡಾ - ಬೂದೂರು ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಟಿಪ್ಪರ್ನಿಂದಾಗಿ ಜರುಗಲಿದ್ದ ಬಸ್ ಅಪಘಾತ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಶಾಹು ಜೇಗೂರು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಸ್ಟೀಲ್ ತಡೆಗೋಡೆಗೆ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿಹೊಡೆದಿದೆ.</p>.