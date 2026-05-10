ನೀರಿಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಘೇರಾವ್‌ ಯತ್ನ

ಗುರುಮಠಕಲ್: ಚಪೆಟ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸೇದುವ ಬಾವಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳೆದ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿನ ಕಸ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಚಪೆಟ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶನಿವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಿಡಿಒ ರಾಧಿಕಾ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಅಂಬ್ರೀಶ ಪಾಟೀಲ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ (ವಾರ್ಡ್-2) ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೇದುವ ಬಾವಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹಲವು ಸಲ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಉಪಯೋಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾವಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಜನ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಗೊಳಿಸಿ, ಬಾವಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಬಹುತೇಕ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮುಖಂಡ ರಮೇಶ ಕೇಶ್ವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಾವಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯೂ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಪಿಡಿಒ ರಾಧಿಕಾ ಅವರು, ಬಾವಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಪೊದೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಜತೆಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸುವುದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಜನತೆಗೆ ಸೇದುವ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗುವಂತೆ ತಾ.ಪಂ ಇಒ ಅಂಬ್ರೀಶ ಪಾಟೀಲ ಪಿಡಿಒಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ನವೀನಕುಮಾರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಕೃಷ್ಣ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಹೇಶ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ಭೀಮಪ್ಪ, ಮಾಣಿಕ್ಯಪ್ಪ, ರವಿ, ಭೀಮಮ್ಮ, ಅನಂತಮ್ಮ, ಸಾಯಮ್ಮ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-30-573859073