ಗುರುಮಠಕಲ್: ಬಡಗುಡುತ್ತಿರುವ ದಾಹ ತಣಿಸಿದ ಬಾವಿಗಳು

<p><strong>ಗುರುಮಠಕಲ್:</strong> ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೀರಿನ ಮೂಲವಾದ ಸೇದು ಬಾವಿ, ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದವು. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಜಲವಿದ್ದರೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ಅವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿವೆ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ, ಆರ್ಒ ಘಟಕಗಳು ಇದ್ದರೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುವುದು ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪಾಳೆಗಾರರಾದ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕ, ರಾಮಪ್ಪ ನಾಯಕ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರು ಜನ– ಜಾನುವಾರು ದಾಹ ತಣಿಸಲು ಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇದು ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೇದುಕೊಂಡು, ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಇಳಿದು–ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೊತ್ತು ತಂದ ನೀರನ್ನು ಜನರು ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾಲ ಉರುಳಿದಂತೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಬಾವಿಗಳ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಡಿಲವಾದವು. ಕಲ್ಲಿನ ಸಂದಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ–ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದವು. ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಾವಿಗಳು ಬಳಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದವು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೆಡೆ ನಾಶವಾದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಅಳಿದುಳಿದ ಬಾವಿಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆಗೆ ನಲುಗಿ, ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಬಾವಿಯು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಕೃಷಿ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಹೂಳು ತುಂಬಿ, ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಂತರ್ಜಲವೂ ಕುಸಿದು ಬರಿದಾಗಿದೆ. ರಾಮತೀರ್ಥ ಬಾವಿಗೆ ನೀರಿನ ಸೆಲೆಯಿದ್ದರೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನೀರು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.</p>.<p>ನಗರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪದ ನಗರೇಶ್ವರ ಬಾವಿಯ ಹೂಳೆತ್ತಲು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 20 ಎಚ್ಪಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೋಟಾರು ಹಚ್ಚಿ ನೀರು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಹಿಡಿಯಿತು. ಸಮೃದ್ಧ ನೀರಿನ ಸೆಲೆಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬಾವಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ವಿಪರ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಹಲವು ಬಾವಿಗಳು ನಶಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ವಯ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಸಂಬಂಧ 339 ಬಾವಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ, ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಎಂಬ ಅಂಕಿಅಂಶ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಂಪಾಡ, ಸುಭಾಷನಗರ, ಬುರ್ಜು ತಾಂಡಾ, ಗಾಜರಕೋಟ, ಪುಟಪಾಕ, ವಂಕಸಂಬರ, ಕೊಂಕಲ್, ಚಪೆಟ್ಲಾ, ತುರಕನದೊಡ್ಡಿ, ಕಾಳಬೆಳಗುಂದಿ, ನಂದೇಪಲ್ಲಿ, ಗಿದ್ದಬಂಡಾ ತಾಂಡಾ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸುವ ಆತಂಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಶಾಸಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು</blockquote><span class="attribution">ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗಂಟಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್</span></div>.<div><blockquote>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಂದ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವಶ್ಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಸೂಚಸಲಾಗುವುದು</blockquote><span class="attribution">ಅಂಬರೇಶ ಪಾಟೀಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ</span></div>.<div><blockquote>ಗಾಜರಕೋಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 10 ದಿನ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ 5 ದಿನ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗಿಲ್ಲ</blockquote><span class="attribution">ಪ್ರಕಾಶರೆಡ್ಡಿ ಮಾಲೀಪಾಟೀಲ ವಕೀಲರು</span></div>.<div><blockquote>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೂಕ್ತ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಿ</blockquote><span class="attribution"> ಭೀಮರಾಯ ವೆಂಕಟರಾಯನೋರ ರೈತ ಮುಖಂಡ</span></div>.<div><blockquote>ಈ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೂರದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು </blockquote><span class="attribution">ನಾಗೇಶ ಗದ್ದಿಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ</span></div>.<p><strong>‘ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ’</strong> </p><p>‘ಈ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಟಾಸ್ಕ್ಪೋರ್ಸ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು ಬೇಸಿಗೆ ವೇಳೆ ಜನ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಆಗದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಶಾಸಕ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ‘ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆರ್ಒ ಘಟಕಗಳ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ₹ 50 ಸಾಇರ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ತಲಾ ₹2 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಿದೆ. </p><p>ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು. ‘ಸನ್ನತಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ಗೆ ಕೋರಿದ್ದರಿಂದ ಅಚ್ಚೋಲ ಸೇರಿ ಆ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಮುಂದುವರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗದು. ಈಗಾಗಲೇ ಪುಟಪಾಕ ಮತ್ತು ಯಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ವಿಫಲವಾದ ಜೆಜೆಎಂ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ</strong> </p><p>ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ 31 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ 2012-13ರಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ಜಲ ಜೀವನ ಮಿಷನ್ (ಜೆಜೆಎಂ) ಸಹ ನಿಗದಿತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಬಹುಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಜನರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ದಾಹದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. 'ಅನುದಾನ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಯಿತು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯಿತು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.</p> 