‘ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಾಷೆ’: ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಹೊನ್ಕಲ್

<p><strong>ಗುರುಮಠಕಲ್:</strong> 'ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಗಳೀಗ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಂತರವೂ ಸಾವಿಲ್ಲದ ಭಾಷೆಯಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮದು. ನಾವೆಂದೂ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿರೋಣ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮ ಹೊನ್ಕಲ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಹೊನ್ಕಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಕುರಿತ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ'ದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಗೆ ಈವರೆಗೂ ಸ್ವಂತ ಲಿಪಿಯಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಲಿಪಿಯಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಲಿಪಿ ಸುಂದರ, ಆಡುವ ಮಾತು ಮೃದುವಾಗಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಕಲಿತರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿರಲಿ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಾಬುರಾಯ ದೊರೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚದಂತೆ ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಂಶೋಧಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಶಿರವಾಳ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಯಷದ ಕುರಿತು, ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಜ್ಯೋತೊಲತಾ ತಡಿಬಿಡಿಮಠ ಅವರು ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಕುರಿತು, ಶರಣ ಸಾಹಿತಿ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ ಅವರು ವಚನ ಚಳುವಳಿ ಮತ್ತು ತತ್ವಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೆಂಕಟೇಶ ಅವರು ಜನಪದ ಮತ್ತು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತು ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಖಾಸಾಮಠದ ಶಾಂತವೀರ ಗುರು ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಜೆ.ವಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಪ್ರೊ. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾಜಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ಚಪೆಟ್ಲಾ, ಮರೆಪ್ಪ ನಾಟೇಕಾರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಹೇಶ, ಸಂಗಿತಾ ನಾಗೂರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>