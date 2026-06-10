‘ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ’ ಶಾಸಕ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ ಕರೆ

<p>ಗುರುಮಠಕಲ್: ‘ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ದಿನದ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸೋಣ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯೊಡನೆ, ರಕ್ಷಣೆ, ಪೋಷಣೆಯತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗೋಣ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ‘ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ, ಹವಾಮಾನಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ -2026’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸರೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ದಿ.ನಾಗನಗೌಡ ಕಂದಕೂರ ಅವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>‘ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ 8 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೋರಿದ್ದರು. 6 ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪುಟಪಾಕ-ಗಾಜರಕೋಟ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ₹15 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಲಭಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಒಟ್ಟು ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಪ್ರದೇಶವಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 5 ರಿಂದ 7, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 20 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸೋಣ’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಉಪ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಚೇತನ ಗಸ್ತಿ, ಸುನಿಲ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗಂಟಿ, ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರಮೇಶ ಕನಕಟ್ ಮತ್ತು ಮಹ್ಮದ್ ಅಸದ್, ಆರ್ಎಫ್ಒಗಳಾದ ರಾಹುಲ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಕೆ., ಡಿಆರ್ಎಫ್ಒಗಳಾದ ಭೀಮಾಶಂಕರ, ಅಶ್ವತ್ಥಕುಮಾರ, ಬಿಇಒ ವೀರಣ್ಣ ಕನ್ನಳ್ಳಿ, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶರಣಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಕಿಷ್ಟಾರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-30-57015128</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>