‘ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿ’

ಗುರುಮಠಕಲ್: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಜನತೆಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿದೆ. ಜನರು ಇಲಾಖೆಯೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪಿಐ ದೌಲತ್ ಎನ್. ಕುರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಜರುಗಿದ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸಿ, ಹಬ್ಬವನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕದಡುವ, ಕೋಮು ದಳ್ಳೂರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ತಡೆಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳು ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿರಿ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ನಾವಿರುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಚಾಲಕ ಲಾಲಪ್ಪ ತಲಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಪರಂಪರೆ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಮುಂದೆಯೂ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಸಹೋದರ ಭಾವದಿಂದ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಖಾನ್ ಸಾಬ್, ಪಾಷಾ ಪ್ಯಾರೆ, ಪಿ. ಬಸವಂತರೆಡ್ಡಿ ಚಪೆಟ್ಲಾ, ಮಾಣಿಕ್ ಮುಕುಡಿ, ಸೈಯದ್ ಬಾಬಾ, ಫಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಲಾರಿ, ಗುರು ಕುಂಬಾರ, ರವೀಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಪೋತುಲ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯಾದವ, ವೆಂಕಟೇಶ ಬೂದೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>