<p><strong>ಯಾದಗಿರಿ</strong>: ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ತರುವಂತೆ ಬೆದರಿಸಿ ಗೃಹಿಣಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೇಶ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ, ಕೊಂಕಲ್ ಪಿಎಚ್ಸಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸುನಿತಾ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಪತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಾಬಣ್ಣ ನಿರೇಟಿ, ಶಿವಕಾಂತ ಸಾಬಣ್ಣ ನಿರೇಟಿ, ಶರಣಮ್ಮ ನರಸಿಂಹುಲು ನಿರೇಟಿ ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ ನರಸಿಂಹುಲು ನಿರೇಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2021ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಜೊತೆಗೆ ಸುನಿತಾ ಅವರ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ ವೇಳೆ 60 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ₹ 1.52 ಲಕ್ಷ ನಗದು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮದುವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು, ತವರಿನಿಂದ ಹಣ ತರುವಂತೆ ಬೈದು, ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>