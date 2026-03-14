ಯಾದಗಿರಿ: ಪ್ರಖರ ಬೆಳಕು ಹೊರಹಾಕುವ, ಕಣ್ಣುಕುಕ್ಕುವ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳು, ಹೈಬೀಮ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅವಳಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಾರ್ಗಳು, ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು, ಸೈರನ್ ಮಾದರಿಯ ಫ್ಲಾಷರ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಖರವಾದ ಬೆಳಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರದ ಮೋಟಾರು ಕಾಯ್ದೆ (ಸಿಎಂವಿ) ಅಡಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡದಂತೆ ಕೆಲವು ವಾಹನ ಸವಾರರು, ಮಾಲೀಕರು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ಹೊರಹಾಕುವ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಾತ್ರದ ವಾಹನ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ವಾಹನಗಳಾದ ಟ್ರಕ್, ಟಿಪ್ಪರ್, ಬಸ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಖರ ಬೆಳಕು ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್ ಸವಾರರು, ಆಟೊ ಚಾಲಕರು, ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳ ಚಾಲಕರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು.

ಯಾದಗಿರಿ– ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ– ಶಹಾಪುರ– ಸುರಪುರ, ಯಾದಗಿರಿ– ಹೈದರಾಬಾದ್, ಯಾದಗಿರಿ– ರಾಯಚೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಒತ್ತಾಯ.

'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು, ಯಾದಗಿರಿ ನಗರವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರಿ ಬಹುತೇಕವು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಡಾಂಬರ್ ಕಿತ್ತುಬಂದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಎದುರಿನಿಂದ ಪ್ರಖರ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ವಾಹನಗಳು ಬಂದರೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳು, ಕಿತ್ತು ಹೋದ ಡಾಂಬರ್ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಬೈಕ್ ಚಾಲಕ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಆಯತಪ್ಪಿದರೆ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಬಸವರಾಜ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ನಿಯಮ 215ರ ಪ್ರಕಾರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಬೆಳಕು ಬೀರುವ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಧಿಸಲು ಕೆಎಂವಿ ನಿಯಮ 1989ರ ನಿಯಮ 215 (2) ರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

'76 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು'

'ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖರ ಬೆಳಕು ಹೊರಹಾಕುವ ಕಣ್ಣುಕುಕ್ಕುವ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ಸಂಬಂಧ 260 ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ 76 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ₹43500 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿಲಿಂದ್ ಕುಮಾರ ಎಸ್.ಎಸ್. 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 'ಪ್ರಖರ ಬೆಳಕು ಹೊರಹಾಕುವ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡ ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾವಿದೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ