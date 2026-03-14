ಗೋನಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧನ ಕೊಲೆ

ವಡಗೇರಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋನಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಹಂಪಣ್ಣ ನರಸಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ (76) ಕೊಲೆಯಾದವರು. ವಡಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಂಪಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಮೂವರು ಪುತ್ರರು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರಿದ್ದು, 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಂಪಣ್ಣ ಅವರು 12 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ತಾವೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಳಳಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪಿ ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಶಂಕರ್, ಡಿಎಸ್ಪಿ ಸುರೇಶ ನಾಯಕ್, ಸಿಪಿಐ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲಿಮನಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಮಹೆಬೂಬ್ ಅಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.