ಯಾದಗಿರಿ: ಶತಮಾನದ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂತು ಮೆರುಗು

<p><strong>ಕೆಂಭಾವಿ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಅರಸಿ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜನಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹಚ್ಚಹಸಿರಿನ ಪರಿಸರ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಜನಸ್ನೇಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾದರಿ ಠಾಣೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು, ಚಾಲನೆ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವ ಹಾನಿಗಳ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಬರಹಗಳು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣದ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಬರಹ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾನೂನು ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಬರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಂಭಾವಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ಚಿತ್ರ ಸಹ ಬಿಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ್ದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಂಭಾವಿ ಪೊಲೀಸಠಾಣೆಯ 1918ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಗೆ ಠಾಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ.</p>.<div><blockquote>ಕೆಂಭಾವಿ ಪೊಲೀಸಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ₹2.90 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 12 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು</blockquote><span class="attribution">– ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ</span></div>.<div><blockquote>ಅಖಂಡ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶತಮಾನ ಪೂರೈಸಿದ ಕಟ್ಟಡ ಉಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೋರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ </blockquote><span class="attribution">– ಲಿಂಗನಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಪಟ್ಟಣದ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿ</span></div>