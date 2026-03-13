ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homedistrictyadagiri

ಯಾದಗಿರಿ: ಶತಮಾನದ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂತು ಮೆರುಗು

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಮೇಲಿನ ಬರಹಗಳು
ಪವನ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:18 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:18 IST
ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗೋಡೆ ಬರಹಗಳು
ಕೆಂಭಾವಿ ಪೊಲೀಸಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ₹2.90 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 12 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
– ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
ಅಖಂಡ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶತಮಾನ ಪೂರೈಸಿದ ಕಟ್ಟಡ ಉಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೋರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ
– ಲಿಂಗನಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಪಟ್ಟಣದ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿ
Yadgir

