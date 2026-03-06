ವಡಗೇರಾ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ

<p><strong>ವಡಗೇರಾ:</strong> ವಡಗೇರಾ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಓಕಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯುವಕರು ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ರಂಗುರಂಗಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚುವ ಮೂಲಕ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಾಮದಹನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಯುವಕರು ತಮಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಬಣ್ಣದಾಟವಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಬಂದ ಆಗಿದ್ದವು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಡಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವತಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು</p>.<p>ಇನ್ನೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಯ್ಯಾಳ(ಬಿ), ಗಡ್ಡೆಸೂಗುರ, ಹುಲ್ಕಲ್, ಹಾಲಗೇರಾ, ಕುಮನೂರ, ಗೋಡಿಹಾಳ ಅಜ್ಜುಣಗಿ, ಕಂದಳ್ಳಿ, ಬಿಳ್ಹಾರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಮರುದಿನ (ಕರಿ) ಓಕುಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ರೂಢಿ ಇದೆ.</p>.<p> <strong>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆಯಿಲ್ಲ</strong></p><p> ವಡಗೇರಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಅಂಬಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯವು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳವಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಯಾರು ಓಕುಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ದೇವವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯವರು ಡಂಗರವನ್ನು ಸಾರಿದ ಕಾರಣ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>