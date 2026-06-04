ಅಗ್ನಿವೀರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ

<p>ಹುಣಸಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಜ್ಜಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿವೀರ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಮರೇಶ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಕ್ವಾಟಿ ಅವರನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಗುರಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಮರೇಶ ಕ್ವಾಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ತಾಯಿ ನಿಂಗಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿ ಅನಿತಾ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಂತರ ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ, ಹುನುಮಂತದೇವರು ಹಾಗೂ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಭೀಮಶೇನರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಬೋರಮಗುಂಡ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಕ್ವಾಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಪತ್ತಾರ, ಪ್ರಭುಗೌಡ ಶ್ರೀಗಿರಿ, ಬಸವರಾಜ ಉಪ್ಪಿನ್, ನಾಗೇಶ ದ್ಯಾಮಗುಂಡ, ಪ್ರಕಾಶ ಬಡಿಗೇರ, ಮುದಕಪ್ಪ ಕಕ್ಕೇರಿ, ವಿರೇಶ ಹುಂಡೇಕಾರ, ಸುನೀಲ, ಮಾಚನೂರ, ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-30-415806351</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>