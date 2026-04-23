₹38 ಲಕ್ಷದ ಚಿನ್ನ, ₹2.80 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಜಪ್ತಿ

ಹುಣಸಗಿ: ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ತೆರೆಯಲು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಅವರಿಂದ ₹38 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ₹ 2.80 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಂಭಾವಿ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ನಾಗಪ್ಪ ಹಣಜಿ, ಬೀರಪ್ಪ ದೇವಿಕೇರಿ ಮತ್ತು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಕೇರಿ ನಿವಾಸಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳೆಪ್ಪ (ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಶಂಕರ್, 'ಹುಣಸಗಿ ಠಾಣೆಯ ಶರಣಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡರ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲನ ಕೀಲಿ ಮುರಿದ ಕಳ್ಳರು ₹ 8.40 ಲಕ್ಷ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ₹ 10 ಸಾವಿರ ನಗದು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ನಾಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೀರಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರು' ಎಂದರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಆರೋಪಿಗಳು ಹುಣಸಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕೆಂಭಾವಿ, ಶಹಾಪುರ, ಸಿಂದಗಿ, ಜೇವರ್ಗಿ, ರಾಯಚೂರು, ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ, ಯಲಬುರ್ಗಾ, ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರಿಂದ 22 ತೊಲ ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ ₹ 1.80 ಲಕ್ಷ ನಗದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕಳ್ಳತನ: 'ಗದಗನ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಐಷರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಕಳ್ಳತನ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಕೆಂಭಾವಿ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸಗಿದ್ದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, 10 ತೊಲ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ₹ 1.80 ಲಕ್ಷ ನಗದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದ. ಆ ಬಳಿಕ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ನಾಲ್ಕು ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ಸಿಪಿಐ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಎನ್, ಹುಣಸಗಿ ಪಿಎಸ್ಐಗಳಾದ ರಾಹುಲ ಪವಾಡೆ, ಭಾಗಣ್ಣ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ಗಳಾದ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಕೆಂಭಾವಿಯ ಪಿಎಸ್ಐಗಳಾದ ಅಮೋಜ ಕಾಂಬಳೆ, ಹಣಮಂತಪ್ಪ, ಎಎಸ್ಐ ಮೌನೇಶ, ಹೆಡ್ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಬಾಬು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಬಸವರಾಜ ಅವರನ್ನು ಎಸ್ಪಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಜಾವೀದ್ ಇನಾಮದಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>