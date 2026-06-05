‘ಆಸೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರೆ ತೃಪ್ತಿ’

<p>ಹುಣಸಗಿ: ‘ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಸೆಗಳ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತದೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಕಾಣುವವನೇ ನಿಜವಾದ ಸುಖಿ’ ಎಂದು ಮಹಲಿನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ವೃಷಭೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡೇಕಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಲಿನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಜರುಗಿದ 19ನೇ ವಚನ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಿತ್ಯ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಇಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಅಶಾಂತಿಪೂರ್ಣ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈರಪ್ಪಯ್ಯ ಹುಣಸಿಗಿಡದ, ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡೇಕಲ್ಲಮಠ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡೇಕಲ್ಲಮಠ, ದಾನಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗೋಳ, ಸಂಗಮ್ಮ ಕೊಡೇಕಲ್ಲಮಠ, ಚನ್ನಮ್ಮ ಉದ್ದನ, ಹನುಮವ್ವ ಕೆಂಡದ, ಬಸಮ್ಮ ಕೆಂಡದ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-30-974566540</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>