ಹುಣಸಗಿ: 'ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಫಸಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡೇಕಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಗನಬಸಪ್ಪ ನವಲಗುಡ್ಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡೇಕಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ನೇಕಾರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತೊಗರಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಈರಸಂಗಯ್ಯ ದೊಡ್ಡೆಗೋಳ, ರಂಗನಾಥ ದೊರಿ, ಶಾಮಸುಂದರ ಜೋಶಿ, ವೀರಸಂಗಪ್ಪ ಹಾವೇರಿ, ಮೋಹನ ಪಾಟೀಲ, ಬಸವರಾಜ ಹಾಲಕ್ಕಿ, ಕನಕಪ್ಪ ಜಂಗಳಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಂಗಳಿ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ದ್ಯಾಮನಾಳ, ಈರಣ್ಣ, ಎಸ್.ಬಿ. ಅಡ್ಡಿ, ಮಾನಪ್ಪ ಅಡ್ಡಿ, ಶಾಂತಕುಮಾರ ಅಡ್ಡಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಬಲೇಶ್ವರ, ಬಸವಂತಭಟ್ ಜೋಶಿ, ಮುತ್ತು ಅಂಗಡಿ, ಯಮನೂರಪ್ಪ ಡೊಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಬಸವರಾಜ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>