‘ಕವಿತ್ವ ದೈವದತ್ತವಾದದ್ದು’

ಹುಣಸಗಿ: 'ಕವಿತ್ವ ಎನ್ನುವುದು ದೈವದತ್ತವಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕವಿಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಬಸಣ್ಣ ಗೊಡ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಲಿಂಗ ವಿರಕ್ತಮಠದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುಗಾದಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕವಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಪದ ಜೋಡಣೆ ಕಲೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಯಾರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಹೊಸದನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನವೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಠದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯುವಕರು ಸಾಹಿತ್ಯದತ್ತ ವಾಲುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇಂತಹ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೊಡೇಕಲ್ಲ ವಲಯ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋರಿಸಂಗಯ್ಯ ಗಡ್ಡದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದುವ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವ ಅಭಿರುಚಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೀರಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳುಬ್ಬಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕವಿಗಳು ಸ್ವರಚಿತ ಕವನಗಳ ವಾಚನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸರಾಯಗಾರ, ಎಂ.ಆರ್.ಖಾಜಿ, ಮನೋಹರರಾವ್ ದ್ಯಾಮನಹಾಳ, ದಾನಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗೋಳ, ವೆಂಕಟಗಿರಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಮಹಾದೇವಿ ಬೇನಾಳಮಠ, ಶರಣಪ್ಪ ಗುಳಬಾಳ, ಮುರಗೆಣ್ಣ ದೇಸಾಯಿ, ಬಸವರಾಜ ಮೇಲಿನಮನಿ, ಬಸವರಾಜ ಸಜ್ಜನ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಡಂಗಿ, ಹೊನ್ನಕೇಶವ ದೇಸಾಯಿ, ನೀಲಕಂಠ ಹೊನಕಲ್ಲ, ಶಶಿಕಲಾ ಮಠದ, ಆನಂದ ಬಾರಿಗಿಡದ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಗುರು ಹುಲಕಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ದೇಶಮುಖ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ದೇವರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-30-857297023</p>