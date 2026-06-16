ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ಸಂತ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಶಹ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ ಖಾದ್ರಿ ಉರುಸ್ ಇಂದು

<p>ಹುಣಸಗಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸೂಫಿ ಸಂತ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಶಹ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ ಖಾದ್ರಿ ಅವರ ಉರುಸ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸೈಯದ್ ಮಹ್ಮದ ಅಲಿ ಬೆಣ್ಣೂರ್ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಖಾನ್ ಖಾಯೆ ಖಾದರಿಯಾದವರೆಗೆ ಸಂದಲ್(ಗಂಧ) ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾದರಿಯ ಪಂಥದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಸಂದಲ್, ಚಾದರ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಉರುಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಖಾನ್ ಖಾಯೆ ಖಾದರಿಯಾದ ಜಾಯೆ ನಶೀನ್ ಸೈಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-30-196309698</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>