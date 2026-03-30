‘ನೀರಾವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ’

ಹುಣಸಗಿ: 'ಕೃಷ್ಣಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗದ ರೈತರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದಂಡಿನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ನಾರಾಯಣಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲರ ಹೆಸರಿನ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಾಗಲು ಅವರ ಶ್ರಮ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ನಾರಾಯಣಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ವೀರೇಶ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸರಳತೆಯ ಮೂಲಕ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ಅವರ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದ ಬಸವರಾಜ ಮಲಗಲದಿನ್ನಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ದು ಮುದಗಲ್ಲ, ಆರ್.ಎಂ.ರೇವಡಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಚಂದಾ, ಹೊನ್ನಕೇಶವ ದೇಸಾಯಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದೇಸಾಯಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಶಿವನಗೌಡ, ಬಸವರಾಜ ವೈಲಿ, ಮಹೇಶ ಸ್ಥಾವರಮಠ, ಗುಂಡು ಅಂಗಡಿ, ಅನೀಲ ಚಂದಾ, ನಾಗರಾಜ ಸೂಗೂರು, ಮಂಜುನಾಥ ನೂಲಿನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>