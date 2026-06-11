ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಫಾರ್ಮ್ ನಂ–8 ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ

<p>ಹುಣಸಗಿ: ‘ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಭಾಗವಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿನ ಕಾಗುಣಿತ ದೋಷ, ವಿಳಾಸದ ಬದಲಾವಣೆ, ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಮತಗಟ್ಟೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಂ–8ನ್ನು ತುಂಬಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ.ಬಸವರಾಜ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತರಬೇತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 166 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 1,43,031 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1,35,265 ಮತದಾರರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶೇ 94.57ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಜೂ.30 ರಿಂದ ಜುಲೈ 29 ಮನೆ–ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಮನೆ–ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ನ ಒಂದು ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮತದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಸಹಿ ಪಡೆದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರ್ ಪರಶುರಾಮ ಚಲವಾದಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ (ಬಿಎಲ್ಎ)ಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಜಮಜಿನಗಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-30-1185982260</p>