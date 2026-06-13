ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್‌ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಯುವಕರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ರಸ್ತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ

<p>ಹುಣಸಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣ ಪುರದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿದು ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಾಲು ದೇಸಾಯಿ ಎಂಬ ಯುವಕ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿತದಿಂದ ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಯಾರೂ ಇಂದಿನಿಂದ ಇಂತಹ ತಂಪು ಪಾನೀಯ, ಕೋಲ್ಡ್ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕುಡಿಬೇಡಿ ಎಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ತಂಪು ಪಾನೀಯವನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಯುವಕರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ರಮೇಶ ಕೋಳೂರು, ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವು ಬಿರಾದಾರ, ಸಂಗನಬಸ್ಸು ಚಟ್ಟೇರ್, ಯಂಕಪ್ಪ ರೋಡಲಬಂಡಾ, ಸಿದ್ದು ವಡವಡಗಿ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ರಾಠೋಡ, ಮೌನೇಶ ಗುತ್ತೇದಾರ, ರಮೇಶ ದಾಸ, ಸಂಜು ಕೊರವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-30-1016406949</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>