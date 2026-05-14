ರಾಶಿ ಪೂರ್ಣ: ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ

<p><em>ಭೀಮಶೇನರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ</em></p>.<p>ಹುಣಸಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೃಷ್ಣಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 25 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿರುವ ಭತ್ತದ ರಾಶಿ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದ ವರೆಗೂ ಬಹುತೇಕ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ, ಒಣಗಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಇರುವ ₹1650 ರಿಂದ ₹1720 ರವರೆಗೆ ಧಾರಣೆಗೆ ರೈತರು ಭತ್ತ ಕೂಡಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಭತ್ತದ ರಾಶಿಯ ಬಳಿಕ ಅಳಿದುಳಿದ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹಾಗೂ ತಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಭತ್ತದ ಗಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಏರು ಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿಲಿಸಿ ಶಾಖ 41 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೇ, ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಕಿಯ ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಕೂಡಾ ಕಾಣದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಬಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಕೂಡಾ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಸುಡದಂತೆ ಅದನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರೈತರು ಇನ್ನೂ ಸುಧಾರಿತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ರೈತರು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260514-30-2015493924</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>