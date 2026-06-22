ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ

<p>ಹುಣಸಗಿ: ‘ಪ್ರತಿದಿನ ತಪ್ಪದೇ ಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಮುದಗಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಕಿಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಯೋಗವು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವಲ್ಲ. ಇದು ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ನಾಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಗದ ವಿವಿಧ ಆಸನಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ವಿಠ್ಠಲ್ ಚವ್ಹಾಣ, ಬಸವರಾಜ ತೆಗ್ಗಳ್ಳಿ, ರಮೇಶ್ ವಾಲಿ,ಗುಂಡು ಅಂಗಡಿ, ಸೋಮು ಹುಲ್ಕಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕುಂಬಾರ್, ಗುರುರಾಜ್ ಜೋಶಿ, ನಿವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ್ ಕೋಳಕೂರ, ಸೋಮನಗೌಡ ಬಳವಾಟ ಮಶಾಕ್ ಯಾಳಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ: ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಯುಕೆಪಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ನೂರಾರು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇರಿ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಲಗುರೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಗುರು ಹುಲಕಲ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇಸಾಯಿ, ಪರಶುರಾಮ ದೇಸಾಯಿ, ನೀಲಕಂಠ ಸಾಹುಕಾರ, ಕಾಂತೇಶ ಹಲಗಿಮನಿ, ಬೈಲಪ್ಪ ನಾಗನಟಗಿ, ನಿಂಗಣ್ಣ ಚವ್ಹಾಣ, ಗುರುಣಗೌಡ ಹೊರಗಿನಮನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-30-673482014</p>