ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ದೇಣಿಗೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ

ಭೀಮಶೇನರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಹುಣಸಗಿ: ಮುದನೂರು (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ದೇಣಿಗೆಯ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೂರಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮುದನೂರು (ಬಿ) ಗ್ರಾಮವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು, 8 ಜನ ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ ಮುದನೂರಿನವರು 7 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿವೆ. ತಳ್ಳಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುರಪುರ– ಹುನಗುಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುದನೂರಿನ 6 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟುದೆ.

ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋದ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಸಭೆ ಸೇರಿ, ತಾವೇ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಜಮೆಯಾದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಯಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದುರಸ್ತಿಯ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ತಮ್ಮೂರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'ಮುದನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಳ್ಳಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನುಗಳಿವೆ. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯ, ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಣ, ಅನ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಚನ್ನಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಸಾಬ್ ನಾಶಿ.

'ಸುಮಾರು ₹3 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.

ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಯಾದರೆ ಮುದನೂರು, ಕಾಚಾಪೂರು, ತಳ್ಳಳ್ಳಿ, ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಸುರಪುರ– ಹುನಗುಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ನೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆತ ತಾಳಿಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಬಂದಿಗೀಸಾಬ್ ಶಿವಪೂರ್ ಹಾಗೂ ಸತೀಶ ರಸ್ತಾಪುರ.

'ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವಂತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ ₹1,000 ಸಾವಿರದಂತೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ₹2000, ₹3000, ₹4000 ದಂತೆ ದೇಣಿಗೆಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮುದನೂರು ಸುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮಲ್ಲಣ್ಣಗೌಡ ನಗನೂರ, ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ಬೇಕಿನಾಳ, ಯಮನಪ್ಪಗೌಡ ಗೌಡಪ್ಪಗೋಳ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಮೇಟಿ, ಶರಣಗೌಡ ಬದಲಾಪುರ, ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಬಳವಾಟ ಅವರ ಒತ್ತಾಯ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ