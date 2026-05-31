ಗಾಳಿ –ಮಳೆಗೆ ನೆಲಕ್ಕುರಳಿದ ಮರಗಳು

<p>ಹುಣಸಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜನಕೋಳೂರು, ಬೊಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಧರೆಗುರಳಿವೆ.</p>.<p>‘ರಾಜನಕೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯ ಬಳಿಕ ಗಾಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಂದಿರುವ ಎರಡು ಮರಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡಬ್ಬಾ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇಸ್ತ್ರಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಪಾಯವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲಹೊತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಹುಣಸಗಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೆಲ ಭಾಗವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇನ್ನು ರಾಜನಕೋಳೋರದಿಂದ ಬೊಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮರ ಒಂದು ಉರುಳು ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಣಮಂತರಾಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳದಿಂದ ಹುಣಸಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಳೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-30-1806402774</p>