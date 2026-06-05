ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸೂಚನೆ

<p>ಹುಣಸಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಿಪಿಐ ರವಿಕುಮಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶಾಲಾ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹತ್ತಿಸುವಾಗ, ಇಳಿಸುವಾಗ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ದಾಟಿಸುವಾಗ ಚಾಲಕರು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಅವಘಡವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಿಎಸ್ಐ ರಾಹುಲ್ ಪವಾಡೆ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಲಾ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಮುಖರು, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎಎಸ್ಐ ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಿವರಾಜ ನಿರೂಪಸಿದರು. ಸಿದ್ದು ಮಾಳಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-30-1710764695</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>