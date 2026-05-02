‘ಶಾಂತಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿ’

ಹುಣಸಗಿ: 'ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದರಿಂದ ಹೊಸದನ್ನು ಮತ್ತು ಖಚಿತತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಗುತ್ತೇದಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತೋಶ್ರೀ ನಿಂಬೆಮ್ಮ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.'ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲತಿಗೆರ, ಶೇಖರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೇಳಿ, ಗುರಮ್ಮ ಅಂಬಿಗೇರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>