ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಸಂಭ್ರಮದ ಉರುಸ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು

<p>ಹುಣಸಗಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸೂಫಿ ಸಂತ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ ಶಹಾ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ ಖಾದ್ರಿ ಅವರ ಉರುಸ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸೈಯದ ಮುಹ್ಮದ ಅಲಿ ಬೆಣ್ಣೂರ್ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾನ್ ಕಾಯೆ ಖಾದರಿಯಾದವರೆಗೂ ಸಕಲ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ‘ಸಂದಲ್’ನ್ನು(ಗಂಧ) ತರಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ಸೂಫಿ ಪಂಥದ ಖಾದರಿಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಸಂದಲ್, ಗಲೀಫ್, ಚಾದರ್ನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಉರುಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಕಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾದ್ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ ಶಹಾ ಸುಲ್ತಾನ ಅಹ್ಮದ ಖಾದರಿ ಕಣಕಲ್, ಜಾಯೆ ನಶೀನ್ ಸೈಯದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ, ಸೈಯದ ಬಂದೆ ಅಲಿ ಮೊಯೊನುದ್ದೀನ್ ಖಾದರಿ, ದಸ್ತಗೀರ್ ಶಾನಿ, ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ್ ಹೊಳಿ, ಸೈಯದ ಮುಹ್ಮದ ಹನೀಫ್ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ವೀರೇಶ ಬಿ. ಚಿಂಚೋಳಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದಂಡಿನ್, ಬಸವರಾಜ ಮಲಗಲದಿನ್ನಿ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚಂದಾ, ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಮುದಗಲ್ಲ, ಶಿವಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ವಿರಕ್ತಮಠ, ಎಂ.ಎಸ್ ಚಂದಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹುಣಸಗಿ, ವಜ್ಜಲ ಮಾಳನೂರ, ದ್ಯಾಮನಹಾಳ, ಪೇಟ ಅಮ್ಮಾಪುರ, ಸುರಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳ ಸಂತರ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-30-1657809116</p>