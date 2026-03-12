ಬಿಸಿಲಿನ ಪರಿಣಾಮ: ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಭರ್ಜರಿ ಮಾರಾಟ

ಸುರಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೆ ದಾಂಗುಡಿಯಿಟ್ಟ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು
ಅಶೋಕ ಸಾಲವಾಡಗಿ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:57 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:57 IST
ಬೇಸಿಗೆಯ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮಾರಾಟ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ
– ರಂಗಣ್ಣ ದೇಸಾಯಿ, ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆದು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
– ಗಂಗಪ್ಪ, ರೈತ ಗುತ್ತಿಬಸವಣ್ಣ
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಹಣ್ಣು
ಶೇ. 92 ರಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಲು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಎ.ಸಿ. ಲೈಕೋಪೀನ್ ಸಿಟ್ರುಲಿನ್ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.