ಅತಿಯಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆ ಬೇಡ: ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p><strong>ಜೋಗುಂಡಬಾವಿ (ಹುಣಸಗಿ):</strong> 'ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯ ದೇಶಿ ಆಕಳು ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಸಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು, ಜರಸಿ ತಳಿ ಅಥವಾ ಕಲಬರಿಕೆ ಹಾಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕುಡಿಸಬೇಡಿ' ಎಂದು ಕನೇರಿ ಮಠದ ಅದೃಶ್ಯ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಗುಂಡಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕರ್ನಾಟಕವು ಶರಣರು, ದಾಸರು, ಸಂತರು ಹಾಗೂ ಕರ್ಮ ಯೋಗಿಗಳ ನಾಡಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂಪತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆಸೆಯಿಂದ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೃತದಂತಹ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡುವ ಭೂಮಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿ ಅತಿಯಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ವಿಷವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅತಿಯಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಯರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕೋಡುತ್ತೇವೋ ಅವು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಶೇ 70 ರಷ್ಟು ಯೂರಿಯಾ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಲು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ಯೂರಿಯಾ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಅದು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಶಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕನಕನಾಳ, ಶಿವಶರಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಂಡಿ, ಚಿದಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು, ಅರವಿಂದ ಗುರುಜೀ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಜೋಗೂಂಡಬಾವಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>