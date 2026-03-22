ಕಡೇಚೂರು: 2ನೇ ಹಂತದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ

<p>ಕಡೇಚೂರು (ಸೈದಾಪುರ): ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕಡೇಚೂರು– ಬಾಡಿಯಾಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಶನಿವಾರ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದರು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿ, ಒತ್ತಡವೂ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.</p>.<p>ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದ್ದೆವು. ಆ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಮಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಟ್ಟೆವು ಜಮೀನು ಕೊಡಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮಣಿಯಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಬೆಂಗಳೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕಳೆದ 2021ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಡೇಚೂರು, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ದದ್ದಲ್, ರಾಚನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 3,269.29 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಲ್ಕ್ ಡ್ರಗ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇತರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒಲವು ತೋರಿತ್ತು. ಅದರ ಜಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260322-30-1358663894</p>