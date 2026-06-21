ಕಕ್ಕೇರಾ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ, ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p>ಕಕ್ಕೇರಾ: ‘ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಸಸಿ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಯುವ ಮುಖಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ಕುಂಬಾರ ಹೇಳದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜೆಸಿಬಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಸ್ಚಚ್ಚತೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆವು, ಹಾಗೆ ಸಸಿ ಗಿಡಮರಳನ್ನು ತಂದು ನೆಡಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ, ಪರಮಣ್ಣ ಕಮತಗಿ, ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ದಳಾರ್, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಯಾಳಗಿ, ಬಸಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಜಗದೇವಪ್ಪ ಶಿವಪೂಜಿ, ಸೋಮಶೇಖರ ಗಿಟಗಿ, ಶರಣು ಅಕ್ಕಿ, ನಾಗರಾಜ ಮಡಿವಾಳ, ಮಹಾಂತೇಶ ಶಿವಪೂಜಿ, ಮುತ್ತಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-30-1695157029</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>