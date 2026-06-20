ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಅನ್ನದಾತರು, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಂದಗತಿ

<p><em>ಮಹಾಂತೇಶ ಸಿ. ಹೊಗರಿ</em></p>.<p>ಕಕ್ಕೇರಾ: ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯದ ಪರಿಣಾಮ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಮಳೆಗಾಗಿ ಆಕಾಶದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯೂ ರೈತರು ಅಂತಹುದ್ದೆ ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ರೈತ ಸಮುದಾಯ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹತ್ತಿ, ತೊಗರಿ, ಸಜ್ಜಿ, ಜೋಳ, ಇನ್ನಿತರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನದಾತರು ಈಗ ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕಕ್ಕೇರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಚ್ಚಳ ಆಕಾಶ ಹಾಗೂ ರಣ ಬಿಸಿಲು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹತ್ತಿ, ತೊಗರಿ, ಸಜ್ಜೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾರದಿಂದ ಮಳೆ ಬಾರದ್ದರಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು ಬಾಡುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗುವ ಆತಂಕವನ್ನು ರೈತರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಚೀಲ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆ ನಡುವೆಯೂ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಗೊಜಗರ ರಾಯಪ್ಪ.</p>.<p>‘ಹಲವಾರು ರೈತರು ಒಂದು ಎಕರೆ ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ₹ 25 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹30 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆಯ ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಬೆಳೆಗಳು ಬಾಡುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಪರಮಣ್ಣ ಜಂಪಾ ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಕಕ್ಕೇರಾ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 28,180 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 15,980 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭತ್ತ, 2,650 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ತೊಗರಿ, 7,350 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹತ್ತಿ, 2,200 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸಜ್ಜೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಚನ್ನಬಸವನಾಯಕ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು 55.40 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತೊಗರಿ ಬೀಜ ಹಾಗೂ 3 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹೆಸರು ಬೀಜ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್. ಶ್ರೀಧರ್</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-30-1022169484</p>