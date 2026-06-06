ಸಾಲು ಮರಗಳ ಸರದಾರ ಬಿರುದು

<p>ಕಕ್ಕೇರಾ: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 38 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾನಪ್ಪ ಬೂದಗುಂಪಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲು ಮರಗಳ ಸರದಾರ ಎಂದು ಬಿರುದು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯಕ ಫಲದಿಂದ ಇಂದು ಹಸಿರು ವಾತವರಣವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತಿಹೊಂದಿದ ಮಾನಪ್ಪ ಬೂದಗುಂಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಾನು ಪರಿಸರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 38 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪರಿಸರನವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕಾಶೀನಾಥ ಹೊಸಮಠ, ಶಿಕ್ಷಕ ಗಣೇಶ ಬಸಾಪುರ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ್, ಮಹಾಂತೇಶ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಜಂಪಾ, ರಾಜೂ, ಮಹಾದೇವಿ, ಮಂಜುಳಾ, ಶೋಭಾ, ಸುಭದ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-30-1209375949</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>