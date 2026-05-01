ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸಲು ಮನವಿ

ಕಕ್ಕೇರಾ: ಪಟ್ಟಣವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ಜತೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಹಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸರ್ಕಾರ ಗೌಠಾಣ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಖುಲ್ಲಾ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ರಸ್ತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಗಮನಹರಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಗಣ್ಣ ಸುಬೇದಾರ್, ಮುದ್ದಣ್ಣ ಅಮ್ಮಾಪುರ, ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ, ಪಿಡ್ಡನಾಯಕ ಬಳಿಚಕ್ರ, ಮರೆಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ವೆಂಕಟೇಶ ದೊರೆ, ಮೌನೇಶ ಗುರಿಕಾರ, ಗೋವಿಂದ ಪತ್ತಾರ್, ತಿರುಪತಿ ದೇಸಾಯಿ, ಬಸವರಾಜ ಹೊಸ್ಮನಿ, ಸೋಮು ಬನದೊಡ್ಡಿ, ಗೈಯ್ಯಪ್ಪ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಚಲುವಾದಿ, ಸೋಮು ವಡ್ಡರ್, ಕರೀಮಸಾಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>