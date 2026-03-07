ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri

ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ, ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಜೂರು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ

ಪಟ್ಟಣ ವಾಸಿಗಳು ಸಂತಸ, ಶಾಸಕ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ
ಮಹಾಂತೇಶ ಸಿ. ಹೊಗರಿ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:20 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:20 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
yadagiri

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT