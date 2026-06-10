ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮುಖ್ಯ: ಗುಡದಪ್ಪ ಬಿಳೇಭಾವಿ

<p>ಕಕ್ಕೇರಾ: ‘ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಜತೆಗೆ ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯ ಗುಡದಪ್ಪ ಬಿಳೇಭಾವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ಸಂಘಟನೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವುದರ ಜತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದೆಯೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಡೆ–ನುಡಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರಪ್ಪ ಮಂಡಿ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಜಂಪಾ, ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುದ್ದಣ್ಣ ಅಮ್ಮಾಪುರ, ಸಂಗಣ್ಣ ಸುಬೇದಾರ್, ಮೈಹಿಬೂಬ್ ಸುರಪುರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಚಲುವಾದಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಕುರಕನಾಳ, ನಂದಪ್ಪ ಎಂಟಮನೆ, ಬಸವೆರಾಜ ಹೊಸ್ಮನಿ, ಅಂಬ್ರೇಶ ಭೋಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-30-1968119982</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>