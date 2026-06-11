ಕಾಯಂ ಜೊತೆ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರದ್ದೂ ಕೊರತೆ! ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ

<p><em>ಮಹಾಂತೇಶ ಸಿ.ಹೊಗರಿ</em></p>.<p>ಕಕ್ಕೇರಾ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಹುತೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಶಿಕ್ಷಕರದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನೂ ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಕಕ್ಕೇರಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜಲಾಪುರ, ಕಕ್ಕೇರಾ, ಬನದೊಡ್ಡಿ ಮೂರು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೂರು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಮಂಜಲಾಪುರ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದು, ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 20 ಜನ ಕಾಯಂ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದರೆ 19 ಜನ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರಿಮನೇರದೊಡ್ಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ, ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಸಿಆರ್ಪಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಅವರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬನದೊಡ್ಡಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಶಾಲೆಗಳಿದೆ. 1,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 10 ಜನ ಕಾಯಂ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 23 ಜನ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುಗಲಗಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನದೊಡ್ಡಿ, ಹೊಸೂರು ಪೈದೊಡ್ಡಿ, ಪೂಲಬಾವಿರದೊಡ್ಡಿ, ಗೌಡಗೇರದೊಡ್ಡಿ, ನೀಕಂಠರಾಯನಗಡ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗೆ 35 ರಿಂದ 40 ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಪಾಲಕರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಸಿಆರ್ಪಿ ಸುಭಾಷ ಒಂಟಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕಕ್ಕೇರಾ ಪಟ್ಟಣದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 14 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1,800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 11 ಕಾಯಂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ 40 ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೀರಗಾರದೊಡ್ಡಿ, ಬೂದಗುಂಪಿರದೊಡ್ಡಿ, ಯರಿಬಂಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಬೂದನೂರದೊಡ್ಡಿ, ಆರೇಶಂಕರದೊಡ್ಡಿ, ಸಿಆರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಅಂಬಾನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೀರನಾಯ್ಕ್ ತಾಂಡಾ ಸೇರಿ 8 ಶಾಲೆಗಳು ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿವೆ’ ಎಂದು ಸಿಆರ್ಪಿ ಶಿವಲೀಲಾ ಹಿರೇಮಠ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇರೆಡೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದು, ಶಾಸಕರು, ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-30-784730954</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>