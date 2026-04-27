ಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮನವಿ

ಕಕ್ಕೇರಾ: 'ಪುರಸಭೆ 7ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು, ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಆಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಲ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಆನಂದ ಭೋಯಿ, ಸೋಮನಿಂಗಪ್ಪ ಮೇಸ್ತ್ರಿ, ದೇವು ಬೈಲಾಪುರ, ರಾಜೇಶ ರಡ್ಡಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪುರಸಭೆ ಅನುದಾನ ಬಂದರೂ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಸ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರಂಡಿನೀರು, ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ರೋಗ ರುಜಿನಿಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>