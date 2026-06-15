ಕಕ್ಕೇರಾದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ, ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕರೆ

<p>ಕಕ್ಕೇರಾ: ‘ನಮಗಾಗಿ ಇರುವ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ವಿಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರಪ್ಪ ಮಂಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ವಾತವರಣ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಸರವನ್ನುಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಗುಡದಪ್ಪ ಬಿಳೇಭಾವಿ, ಬಸವರಾಜ ಕಮತಗಿ, ಮುದ್ದಣ್ಣ ಅಮ್ಮಾಪುರ, ಸಂಗಣ್ಣ ಸುಭೇದಾರ್, ಬಸವರಾಜ ಹೊಸ್ಮನಿ, ಮಹಿಬೂಬ ಸುರಪುರ, ದುರಗಪ್ಪ ಬೆಂಚಿಗಡ್ಡಿ, ಕರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-30-2062536372</p>