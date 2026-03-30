ಕಕ್ಕೇರಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಯತೀಂದ್ರ ಭೇಟಿ

ಕಕ್ಕೇರಾ: ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ನಾಯಕ ಅವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮತ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹245 ಕೋಟಿ ಹಣ ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೀಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮಣ್ಣ ಕಮತಗಿ, ಗುಂಡಪ್ಪ ಸೋಲಾಪುರ, ಜೆಟ್ಟೆಪ್ಪ ದಳಾರ್, ನಿಂಗಣ್ಣ ಬಾಚಿಮಟ್ಟಿ, ಬಸಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಚಂದ್ರು ವಜ್ಜಲ, ಸೋಮು ಜುಮ್ಮಾ, ಅಮರಪ್ಪ ಮಂಡಿ, ಶರಣು ಗುರಿಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>