‘ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತರಾಗಿ’

ಹುಣಸಗಿ: 'ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುವಂತಾಗಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿಯ ವಿಜಯಾ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮದ್ಯಪಾನ- ಧೂಮಪಾನ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿನಕಳೆದಂತೆ ವ್ಯಸನದಿಂದಾಗಿ ಮನೆಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ವಿಭಾಗದ ಬಿ.ಕೆ. ಪ್ರೇಮ ಅಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಲೀಲಾ ಅಕ್ಕ, ಶಾಂತ ಅಕ್ಕ, ಉಷಾ ಅಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದಂಡಿನ್, ಬಸವರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಥಾವರಮಠ, ಬಸವರಾಜ ಮಲಗಲದಿನ್ನಿ, ನಾಗಪ್ಪ ಅಡಿಕ್ಯಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>