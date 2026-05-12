ವಾಡಿ: ಕಲಬುರಗಿ–ಯಾದಗಿರಿ ರಾ ಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–150ರ ಮೇಲಿನ ಬಿರುಕುಗಳು ವಾಹನ ಸವಾರರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬಲರಾಮ ಚೌಕ್ನಿಂದ ನಾಲವಾರ ತನಕ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೇ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಗಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬೈಕ್ನ ಟೈರ್ಗಳು ಉದ್ದನೆಯ ಜಾಯಿಂಟ್ನೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿ ಸವಾರರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ವೇಗವಾಗಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಹತೋಟಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿವೆ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಟೈರ್ ಸಿಲುಕಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ.

ಹೆದ್ದಾರಿ ಈಚೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ 'ಬಿಟುಮೆನ್' ಅಥವಾ 'ರಬ್ಬರ್ ಸೀಲಾಂಟ್'ನಿಂದ ಮುಚ್ಚದ ಕಾರಣ ಅವು ಮೃತ್ಯು ಕೂಪಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿರುಕುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಜತೆಗೆ ಪಾಚಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡರೆ ಟೈರ್ ಜಾರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಬಿರುಕುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಒಳಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ಬಿಟುಮೆನ್ ಸೀಲಾಂಟ್ ತುಂಬಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸವಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಎಚ್ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಕೂಡಲೇ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಜಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260512-31-140540866