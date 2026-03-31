ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಹುಣಸಗಿ: 'ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿದ್ದು, ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿರಿಸುವಂತಾಗಲು ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಗನಗೌಡ ಧನರಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಂಗವಿಕಲರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಗಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಮಾಸಾಶನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಬೈರಮಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ (ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ), ನಿಂಗಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಮನಿ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ, ಶರಣಗೌಡ ಮೇಲ್ಮಾಳಗಿ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು), ರಾಜು ಖಾನಾಪುರ (ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಬಸವರಾಜ ಭಂಗಿ (ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಮೈಬೂಬ್ಸಾಬ್ (ಸಂಚಾಲಕ), ಪರಶುರಾಮ ದ್ಯಾಮನಾಳ, ರೇಣುಕಾ ಹಳೆಮನಿ (ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಬಸವರಾಜ ನಡಗೇರಿ (ಖಜಾಂಚಿ) ಹಾಗೂ ಗಿರೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಬನ್ನಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ, ಚಿದಾನಂದ ಮಾರಲಬಾವಿ, ಸುನೀತಾ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಕಡದರಾಳ ಇವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗುರು ಗುತ್ತೇದಾರ, ನಿಂಗನಗೌಡ ಮಾಳನೂರ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಯಡಹಳ್ಳಿ, ರೇಣುಕಾ ಫೌಜದಾರ, ಮಹಾಂತೇಶ ಹಿರೇಮಠ, ರಾಜೇಸಾಬ ಚನ್ನೂರ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>