ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri

ಬಜೆಟ್‌ | ಕೆಳಿದ್ದು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಾಸಿವೆಯಷ್ಟು

ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನೀರಿಕ್ಷೆ; ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ಕಾಲೇಜು, ತಾರಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಘೋಷಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:22 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:22 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
yadagiri

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT