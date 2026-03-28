ಶನಿವಾರ, 28 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಹುಣಸಗಿ: ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ರೈತರು

ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದನೂರು(ಬಿ( ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:37 IST
Last Updated : 28 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:37 IST
ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಳ್ಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ  ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು
ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಳ್ಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ  ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು
ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಸತ್ತು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
– ಪ್ರಭುಗೌಡ ಹರನಾಳ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
ಮುದನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಳ್ಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು.
– ನಾಗರಡ್ಡಿ ಪೋತರಡ್ಡಿ, ರಾಜಮಹಮ್ಮದ ಮಕಾಂದಾರ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಳ್ಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ  
ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಳ್ಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ  
