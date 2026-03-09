ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕರವೇ ಆದ್ಯತೆ: ವೆಂಕಟೇಶನಾಯಕ ಭೈರಿಮರಡಿ

<p><strong>ಸುರಪುರ</strong>: ‘ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯು ಎಲ್ಲ ಅಸಂಘಟಿತ ಶ್ರಮ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳೆ, ಕಲಾವಿದರು, ಆಟೊ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಚಾಲಕರು, ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶನಾಯಕ ಭೈರಿಮರಡಿ ಹೇಳಿದರು.<br> ನಗರದಲ್ಲಿ ಕರವೇ ಲಾರಿ ಚಾಲಕರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಲಾರಿ ಚಾಲಕರು ಶ್ರಮ ಜೀವಿಗಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇರದಿದ್ದರಿಂದ ಶೋಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಪಘಾತವಾದಾಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದಿರುಸುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಾಗೇಂದ್ರ ದೊರೆ ಚಂದಲಾಪುರ, ಮಲ್ಲು ವಿಷ್ಣುಸೇನಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭೊಯಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರೊಡ್ಡರ್, ರಘುವೀರ ದೇಸಾಯಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ದಾವುದ ಸತ್ಯಂಪೇಟ, ಅಂಬರೀಷ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ, ಸಿದ್ದು ಕೊಡಚಿ, ಸುರೇಶ ರುಕ್ಮಾಪುರ, ಆನಂದ ಬಾಕ್ಲಿ, ರಿಯಾಜ ಸುರಪುರ, ಅನಂತಕುಮಾರ ದಾದಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು: </strong> ಶ್ರೀಧರ ಬಡಿಗೇರ ಸತ್ಯಂಪೇಟ (ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ), ಅವಿನಾಶ ಉಪ್ಪಾರ ಹಸನಾಪುರ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ನಾಗರಾಜ ಪುಜಾರಿ ರಂಗಂಪೇಟ, ಮುತ್ತು ನಿಂಗಪ್ಪ ಜಿಗಳಿ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು), ಅಂಬರೀಷ ಸತ್ಯಂಪೇಟ (ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಶಮೀರ ಪಾಶಾ (ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ದೇವರಾಜ ತಳವಾರ ಹಸನಾಪುರ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಭೀಮಾಶಂಕರ ಬೋನಗೇರಿ ರಂಗಂಪೇಟ (ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ದೇವಪ್ಪ ಗಡ್ಡದರ ರತ್ತಾಳ (ಖಜಾಂಚಿ).</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>