ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ: ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

**ಗುರುಮಠಕಲ್:** ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದರೂ ಚುನಾ ವಣಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕವಿಲ್ಲದೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿಶೇಷ, ಯೋಜನಾ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಬೂಬ್ ಪಾಷಾ ಮೂಲಿಮನಿ ಅವರು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಏ.1 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಏ.11ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'12ರ ಭಾನುವಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನವೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚುನಾ ವಣಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಎನ್ನುವುದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳೇನು? ಎನ್ನು ವುದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ, ಆಸಕ್ತರನ್ನು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಚುನಾ ವಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ನರಸಪ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊ ರಹಾಕಿದರು.

'ಈ ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಕ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 200 ಜನರಿದ್ದರು, 50 ಜನರಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ, ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚುನಾ ವಣಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಯಾವುದು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗೇಶ. 'ತಮಗೆ ಬೇಕಾ ದವರನ್ನೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಇದು' ಎಂದು ಕೆಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

*ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ*
260413-30-311392090