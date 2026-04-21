ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಗಳ 31ನೇ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಮಹೋತ್ಸವ ನಾಳೆ

ಕೆಂಭಾವಿ: 'ಉತ್ತರಾಧಿ ಮಠಾಧೀಶ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಗಳು ಮಂಗಳವಾರ (ಏ.21) ರಾತ್ರಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಜಯಸತ್ಯಪ್ರಮೋದಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಮನರಾವ ದೇಶಪಾಂಡೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಸೋಮವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,'ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ, ವೇದಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುವುದು. ಬುಧವಾರ ಶ್ರೀಗಳ 31ನೇ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಸುಮಧ್ವ ಮಾರುತಿ ಹಾಗೂ ಯತಿ ಚತುಷ್ಠಯರಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ವಿಶೇಷ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಂತರ ಹಲವು ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನದಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದಿರುವ 31 ತೀರ್ಥಗಳ ಪವಿತ್ರ ಜಲದಿಂದ ಹಲವು ಪಂಡಿತರು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ, ಮೂಲರಾಮ ದಿಗ್ವಿಜಯ ರಾಮದೇವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ, ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಲಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಶ್ರೀಗಳ 31ನೇ ಪೀಠಾರೋಹಣದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಮತ್ತು ರಜತ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಕನಕಾಭಿಷೇಕ, ಪಂಡಿತರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೆರವೇರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>